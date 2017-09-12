Курченко експортує з РФ металопродукцію, вироблену в ОРДЛО

Олігарх-утікач Сергій Курченко експортував у червні-серпні з Росії металопродукцію вартістю майже 71 млн доларів, яку виробили підприємства на окупованій території Донбасу.

Про це свідчать дані митних декларацій, які є в розпорядженні LIGA.net.

Йдеться про підконтрольну Курченку компанію "Газ-Альянс" з Нижнього Новгорода. Вона експортує з Росії чавун і іншу металопродукцію, вироблену на металургійних підприємствах, які в лютому-березні цього року були захоплені бойовиками в ОРДЛО.

Так, наприкінці червня "Газ-Альянс" почала експорт готової продукції, виробленої, зокрема, на Єнакіївському металургійному заводі, який входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Спочатку ця продукція вивозиться з окупованих територій до Росії південно-осетинської компанією "Внєшторгсервіс", в управлінні якої знаходяться захоплені бойовиками підприємства на Донбасі. Після чого продукція переоформляється на "Газ-Альянс", яка безпосередньо здійснює експортні операції.

При цьому в митних деклараціях не вказані пункти поставки товару, а також країни призначення і покупці.

Компанія "Газ-Альянс" експортує гарячекатані і ковані прутки, а також нелегований чавун. З червня по вересень на експорт було поставлено близько 121 тисячі тонн чавуну на суму 34,9 млн доларів, а також близько 86,8 тисяч тонн прутків на суму 35,7 млн.

Також "Газ-Альянс" продовжує поставляти на експорт в треті країни вивезений з Донбасу антрацит. З березня цього року обсяг таких поставок склав 142 тисячі тонн на 10 млн доларів.

В усіх експортно-імпортних операціях "Газ-Альянс" працює у зв'язці з "Внєшторгсервісом". Загальний оборот цих компаній з початку їх діяльності (з середини березня 2017 року) склав 222,6 млн доларів, з урахуванням поставок руди на металургійні заводи в ОРДЛО.

Єдиним власником "Газ-Альянсу" є маловідомий Володимир Ликов. Він же володіє московським ТОВ "Петра Ойл", створеним у 2014 році.

Ця структура у 2016 році викупила (через київський офіс ДП "Союз реалізаторів") у державного "Укрексімбанку" право вимоги боргу в розмірі 236 млн грн у структур Сергія Курченка - "ВЕТЕК Медіа Інвест" і "Ілоніт ТВ".

Борг утворився у 2013 році після отримання структурами Курченко кредиту в 160 млн доларів на покупку медіагрупи UMH у екс-глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Після викупу права вимоги боргу структури Курченка - "Петра Ойл" з одного боку і "ВЕТЕК Медіа Інвест" і "Ілоніт ТВ" з іншого - уклали мирову угоду. Таким чином, Курченко через "Петра Ойл" позбувся великого боргу перед держбанком.

Як повідомлялося, до суду з угодою про визнання винуватості направлено обвинувальні акти щодо колишнього директора та головного диспетчера ТОВ міста Рені, причетних до оборудок з нафтопродуктами у "злочинній схемі Сергія Курченка".