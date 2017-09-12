Курченко экспортирует из РФ металлопродукцию, произведенную в ОРДЛО

Беглый олигарх Сергей Курченко экспортировал в июне-августе из России металлопродукцию стоимостью почти 71 млн долларов, которую произвели предприятия на оккупированной территории Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные таможенных деклараций, которые есть в расположении LIGA.net.

Речь идет о подконтрольной Курченко компании "Газ-Альянс" из Нижнего Новгорода. Она экспортирует из России чугун и другую металлопродукцию, произведенную на металлургических предприятиях, которые в феврале-марте этого года были захвачены боевиками в ОРДЛО.

Так, в конце июня "Газ-Альянс" начала экспорт готовой продукции, произведенной, в частности, на Енакиевском металлургическом заводе, который входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Изначально эта продукция вывозится из оккупированных территорий в Россию южно-осетинской компанией "Внешторгсервис", в управлении которой находятся захваченные боевиками предприятия на Донбассе. После чего продукция переоформляется на "Газ-Альянс", которая непосредственно осуществляет экспортные операции.

При этом в таможенных декларациях не указаны пункты поставки товара, а также страны назначения и покупатели.

Компания "Газ-Альянс" экспортирует горячекатаные и кованые прутки, а также нелегированный чугун. С июня по сентябрь на экспорт было поставлено около 121 тысячи тонн чугуна на сумму 34,9 млн долларов, а также около 86,8 тысяч тонн прутков на сумму 35,7 млн.

Также "Газ-Альянс" продолжает поставлять на экспорт в третьи страны вывезенный с Донбасса антрацит. С марта этого года объем таких поставок составил 142 тысячи тонн на 10 млн долларов.

По всем экспортно-импортным операциям "Газ-Альянс" работает в связке с "Внешторгсервисом". Общий оборот этих компаний с начала их деятельности (с середины марта 2017 года) составил 222,6 млн долларов, с учетом поставок руды на металлургические заводы в ОРДЛО.

Единственным владельцем "Газ-Альянса" является малоизвестный Владимир Лыков. Он же владеет московским ООО "Петра Ойл", созданным в 2014 году.

Эта структура в 2016 году выкупила (через киевский офис ДП "Союз реализаторов") у государственного "Укрэксимбанка" право требования долга в размере 236 млн грн у структур Сергея Курченко – "ВЕТЭК Медиа Инвест" и "Илонит ТВ".

Долг образовался в 2013 году после получения структурами Курченко кредита в 160 млн долларов на покупку медиагруппы UMH у экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина. После выкупа права требования долга структуры Курченко – "Петра Ойл" с одной стороны и "ВЕТЭК Медиа Инвест" и "Илонит ТВ" с другой - заключили мировое соглашение. Таким образом, Курченко через "Петра Ойл" избавился от крупного долга перед госбанком.

Как сообщалось, в суд с соглашением о признании виновности направлены обвинительные акты в отношении бывшего директора и главного диспетчера ООО города Рени, причастных к махинациям с нефтепродуктами в "преступной схеме Сергея Курченко".