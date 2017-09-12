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Прокуратура хоче арешту майна екс-заступника Захарченка

Вівторок, 12 вересня 2017, 13:36

Генеральна прокуратура звернулася з клопотанням до суду щодо арешту виявленого майна колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка.

Про це на брифінгу у  вівторок заявив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Було вилучено 200 тисяч доларів, три кілограми золота, ювілейні монети в колишнього високопосадовця – колишнього заступника міністра внутрішніх справ. Наразі суд вирішує питання арешту цього майна", – сказав він.

Водночас він додав, що за останні два місяці суд арештував майже 7 мільйонів доларів високопосадовців часів президентства Віктора Януковича.

"Якщо говорити про проведену роботу останніх двох місяців щодо виявлення майна колишніх високопосадовців – вилучено майже 7 мільйонів доларів – не говорячи про інші цінності. На сьогоднішній день на них накладено арешт", – сказав Горбатюк.

Роман Кравець, УП

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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