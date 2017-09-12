Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура хочет ареста имущества экс-заместителя Захарченко

Вторник, 12 сентября 2017, 13:36

Генеральная прокуратура обратилась с ходатайством в суд об аресте обнаруженного имущества бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка.

Об этом на брифинге во вторник заявил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Было изъято 200 тысяч долларов, три килограмма золота, юбилейные монеты у бывшего чиновника – бывшего заместителя министра внутренних дел. Сейчас суд решает вопрос ареста этого имущества", – сказал он.

При этом он добавил, что за последние два месяца суд арестовал почти 7 миллионов долларов высокопоставленных чиновников времена президентства Виктора Януковича.

"Если говорить о проведенной работе последних двух месяцев по выявлению имущества бывших высокопоставленных чиновников – изъято почти 7 миллионов долларов – не говоря о других ценностях. На сегодняшний день на них наложен арест", – сказал Горбатюк.

Роман Кравец, УП

Темы: ЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
Все новости...
Реклама: