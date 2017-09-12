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МВС оприлюднило базу тестів для отримання водійських прав

Вівторок, 12 вересня 2017, 13:50

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило базу тестових питань для іспитів на отримання водійських прав.

Про це повідомили у Twitter МВС.

"Друзі, Сервісні центри МВС вперше опублікували усі питання тестів з ПДР", - зазначено у повідомленні.

База тестів містить 589 сторінок. Вона складена у формі таблиці з трьох колонок: питання, варіанти відповіді та ілюстрація. При цьому правильних відповідей немає.

 
 

Раніше Сервісні центри МВС розробили онлайн-сервіс для для підготовки до здачі тесту на знання правил дорожнього рух, щоб отримати водійські права.

Сервіс повністю імітує проходження іспитового тесту: та сама база питань та 20 хвилин на проходження.

Також можна вибрати питання для певної категорії водійських прав.

Пройти онлайн-тестування можна за цим посиланням.

Олег Твердь, для УП

Теми: МВС
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