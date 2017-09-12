МВД обнародовало базу тестов для получения водительских прав
Министерство внутренних дел обнародовало базу тестовых вопросов для экзаменов на получение водительских прав.
Об этом сообщили в Twitter МВД.
"Друзья, Сервисные центры МВД впервые опубликовали все вопросы тестов по ПДД", - говорится в сообщении.
База тестов содержит 589 страниц. Она составлена в форме таблицы из трех колонок: вопросы, варианты ответов и иллюстрация. При этом правильных ответов нет.
Ранее Сервисные центры МВД разработали онлайн-сервис для подготовки к сдаче теста на знание правил дорожного движение, чтобы получить водительские права.
Сервис полностью имитирует прохождения испытательного теста: та же база вопросов и 20 минут на прохождение.
Также можно выбрать вопросы для определенной категории водительских прав.
Пройти онлайн-тестирование можно по этой ссылке.