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Прорив Саакашвілі: до бази "Миротворця" потрапили ще 3 нардепи

Вівторок, 12 вересня 2017, 14:30

Сайт центру "Миротворець" вніс народних депутатів Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка та Дмитра Добродомова до своєї бази через прорив кордону разом з Міхеілом Саакашвілі.

Про це свідчить рубрика сайту "Чистилище".

Усім їм закидають "незаконне перетинання державного кордону, напад на прикордонників та участь у підготовці незаконного перетину кордону особою без українського громадянства".

Дерев'янка також звинувачують у "маніпулюванні суспільно значущою інформацією".

Водночас у базі немає нардепа з "Самопомочі" Павла Костенка та колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка, які, як повідомлялося, теж переходили кордон з екс-президентом Грузії.

Як відомо, Власенко входить до фракції "Батьківщина", Дерев'янко та Добродомов – позафракційні.

 
 
 

Раніше до бази "Миротворця" внесли самого екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі та лідера "Батьківщини", народного депутата Юлію Тимошенко.

Сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС та нардепом з "Народного фронту" Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Євген Кізілов, УП

Теми: Саакашвілікордон
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