Прорив Саакашвілі: до бази "Миротворця" потрапили ще 3 нардепи
Сайт центру "Миротворець" вніс народних депутатів Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка та Дмитра Добродомова до своєї бази через прорив кордону разом з Міхеілом Саакашвілі.
Про це свідчить рубрика сайту "Чистилище".
Усім їм закидають "незаконне перетинання державного кордону, напад на прикордонників та участь у підготовці незаконного перетину кордону особою без українського громадянства".
Дерев'янка також звинувачують у "маніпулюванні суспільно значущою інформацією".
Водночас у базі немає нардепа з "Самопомочі" Павла Костенка та колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка, які, як повідомлялося, теж переходили кордон з екс-президентом Грузії.
Як відомо, Власенко входить до фракції "Батьківщина", Дерев'янко та Добродомов – позафракційні.
Раніше до бази "Миротворця" внесли самого екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі та лідера "Батьківщини", народного депутата Юлію Тимошенко.
Сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС та нардепом з "Народного фронту" Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.
Євген Кізілов, УП