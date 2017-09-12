Прорив Саакашвілі: до бази "Миротворця" потрапили ще 3 нардепи

Сайт центру "Миротворець" вніс народних депутатів Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка та Дмитра Добродомова до своєї бази через прорив кордону разом з Міхеілом Саакашвілі.

Про це свідчить рубрика сайту "Чистилище".

Усім їм закидають "незаконне перетинання державного кордону, напад на прикордонників та участь у підготовці незаконного перетину кордону особою без українського громадянства".

Дерев'янка також звинувачують у "маніпулюванні суспільно значущою інформацією".

Водночас у базі немає нардепа з "Самопомочі" Павла Костенка та колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка, які, як повідомлялося, теж переходили кордон з екс-президентом Грузії.

Як відомо, Власенко входить до фракції "Батьківщина", Дерев'янко та Добродомов – позафракційні.

Раніше до бази "Миротворця" внесли самого екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі та лідера "Батьківщини", народного депутата Юлію Тимошенко.

Сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС та нардепом з "Народного фронту" Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Євген Кізілов, УП