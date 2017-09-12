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"Фабрика тролів" з РФ намагалася влаштувати мітинги у США – ЗМІ

Вівторок, 12 вересня 2017, 15:49

Тіньова російська компанія, так звана "фабрика тролів" намагалася через "події" у Facebook дистанційно організувати та просувати політичні акції протесту в США, в тому числі мітинги проти іммігрантів і мусульман в Айдахо в серпні 2016 року.

Про це повідомляє The Daily Beast.

У Facebook підтвердили виданню, що соціальний медіа-гігант заблокував декілька акаунтів, які поширювали платну рекламу деяких подій.

"Події Facebook є першим свідченням того, що спроби Кремля повпливати на політичний дискурс Америки виходять за межі фальшивих новин і закликають американців до конкретних дій в реальному житті", - відзначає видання.

Колишній агент ФБР та експерт з впливу російської кампанії Клінт Уоттс переконаний, що метою просування подій у Facebook є створення зміни поведінки людини.

"Найпростіша зміна поведінки полягає в тому, щоб хтось поширював пропаганду, яку створила Росія. Друга частина зміни поведінки полягає в тому, що ви можете змусити людей фізично щось робити", - сказав Уоттс.

Як відомо, минулого тижня Facebook вперше визнав, що Росія використовувала фейкові акаунти та близько 3 тисяч оголошень, щоб розповсюджувати політично суперечливі пости серед американців до та після виборів.

Офіційні представники Facebook повідомили, що вони простежили продаж реклами на загальну суму 100 тисяч доларів російській "фермі тролів".

За даними експерта з рекламної системи Facebook, такі пости могли побачити від  23 до 70 мільйонів осіб.

Повідомляється, що значна частина російської пропагандистської рекламної кампанії у Facebook видалена. Але дещо можна знайти у кеші. Зокрема, про  мітинг проти мусульман у місті Твін-Фоллз у штаті Айдахо.

Теми: РосіяСШАпропагандаінтернет
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