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"Фабрика троллей" с РФ пыталась устроить митинги в США – СМИ

Вторник, 12 сентября 2017, 15:49

Теневая российская компания, так называемая "фабрика троллей", пыталась через "события" в Facebook дистанционно организовать и продвигать политические акции протеста в США, в том числе митинги против иммигрантов и мусульман в Айдахо в августе 2016 года.

Об этом сообщает The Daily Beast.

В Facebook подтвердили изданию, что социальный медиа-гигант заблокировал несколько аккаунтов, которые распространяли платную рекламу некоторых событий.

"События Facebook является первым свидетельством того, что попытки Кремля повлиять на политический дискурс Америки выходят за пределы фальшивых новостей и призывают американцев к конкретным действиям в реальной жизни", - отмечает издание.

Бывший агент ФБР и эксперт по влиянию русской кампании Клинт Уоттс убежден, что целью продвижения событий в Facebook является создание изменения поведения человека.

"Самое простое изменение поведения заключается в том, чтобы кто-то распространял пропаганду, которую создала Россия. Вторая часть изменения поведения заключается в том, что вы можете заставить людей физически что-то делать", - сказал Уоттс.

Как известно, на прошлой неделе Facebook впервые признал, что Россия использовала фейковые аккаунты и около 3 тысяч объявлений, чтобы распространять политически противоречивые посты среди американцев до и после выборов.

Официальные представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму 100 000 долларов российской "ферме троллей".

По данным эксперта по рекламной системе Facebook, такие посты могли увидеть от 23 до 70 миллионов человек.

Сообщается, что значительная часть российской пропагандистской рекламной кампании в Facebook удалена. Но кое-что можно найти в кэше. В частности, о митинге против мусульман в городе Твин-Фоллз в штате Айдахо.

Темы: РосcияСШАпропагандаинтернет
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