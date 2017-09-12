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ЄС рекомендує призначити не повний склад Верховного суду

Вівторок, 12 вересня 2017, 16:42

Призначення суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи Верховного суду.

Про це йдеться у коментарі представництва ЄС на сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

"Найближчим часом ми очікуємо на остаточне рішення Вищої ради правосуддя щодо призначення нового складу суддів Верховного суду", - повідомили у представництві.

В ЄС наголосили, що "це дає Україні історичну можливість вивести судову реформу в країні на новий рівень".

"ЄС уважно слідкував за процесом відбору та надав значну підтримку в цьому питанні. Тепер Вища рада правосуддя відповідає за призначення суддями лише тих кандидатів, чия доброчесність, незалежність, а також професійність є безсумнівними", - заявили у представництві ЄС.

У зв'язку з цим в ЄС нагадали, що Верховний суд може почати роботу не в повному складі, і це не є проблемою. "Високі вимоги можуть привести до того, що цього року будуть заповнені не всі з передбачених 120 місць", - йдеться у заяві.

"Верховний суд може розпочати роботу за наявності щонайменше 65 суддів. Призначення хоча б кількох суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи", - наголосили дипломати.

Також в ЄС порадили Україні зважити на наслідки у разі призначення кандидатів, проти яких є негативні рекомендації Громадської ради доброчесності. "Створення нового Верховного суду є унікальною можливістю відновити довіру суспільства до судової системи, яку Україна не може упустити", - йдеться в заяві.

14 вересня 2017 року Вища рада правосуддя розпочне розгляд матеріалів щодо внесення подання президентові про призначення на посади суддів Верховного Суду.

Раніше Вища рада правосуддя отримала від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рекомендації щодо призначення на посади суддів 120 переможців конкурсу до нового Верховного суду.

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