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ЕС рекомендует назначить не полный состав Верховного суда

Вторник, 12 сентября 2017, 16:42

Назначение судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе Верховного суда.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС на странице в Facebook, передает Европейская правда.

"В ближайшее время мы ожидаем окончательного решения Высшего совета правосудия по поводу назначения нового состава судей Верховного суда", - сообщили в представительстве.

В ЕС отметили, что "это дает Украине историческую возможность вывести судебную реформу в стране на новый уровень".

"ЕС внимательно следил за процессом отбора и оказал значительную поддержку в этом вопросе. Теперь Высший совет правосудия отвечает за то, чтобы судьями назначались только те кандидаты, чья добродетель, независимость, а также профессионализм несомненны", - заявили в представительстве ЕС.

В связи с этим в ЕС напомнили, что Верховный суд может начать работу в полном составе, и это не является проблемой. "Высокие требования могут привести к тому, что в этом году будут заполнены не все из предусмотренных 120 мест", - говорится в заявлении.

"Верховный суд может начать работу при наличии не менее 65 судей. Назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе", - отметили дипломаты.

Также в ЕС посоветовали Украине учесть последствия в случае назначения кандидатов, в отношении которых есть негативные рекомендации Общественного совета доброчестности. "Создание нового Верховного суда - это уникальная возможность восстановить доверие общества к судебной системе, которую Украина не может упустить", - говорится в заявлении.

14 сентября 2017 года Высший совет правосудия начнет рассмотрение материалов о внесении представления президенту о назначении на должности судей Верховного суда.

Ранее Высший совет правосудия получил от Высшей квалификационной комиссии судей Украины рекомендации относительно назначения на должности судей 120 победителей конкурса в новый Верховный суд.

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