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СБУ: Оголошено підозру членам угруповання, яке курували з Росії

Вівторок, 12 вересня 2017, 16:57

Служба безпеки оголосила підозру про держзраду учасникам угруповання на Харківщині, які, за даними служби, готували теракти в Україні.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада - ред.) Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харківщини за завданням російських кураторів створив агентурну мережу з вісімнадцяти чоловік. До її складу входила агентурно-бойова група та інформатори", - зазначено у повідомленні.

Слідчі служби оголосили підозру у держзраді організатору та шести учасникам угруповання.

"Як раніше повідомляв голова СБУ Василь Грицак, куратор групи перебував у російському Бєлгороді. Співробітники спецслужби зафіксували неодноразові "візити" ватажка групи до Росії для отримання завдань", - зазначили у відомстві.

Правоохоронці зазначають, що організатора затримали після отримання таємних даних стосовно військових розробок у рамках Державного оборонного замовлення.

"Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБ вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних. В організатора також виявлено чотирнадцять носіїв інформації, у тому числі з відомостями з грифом обмеження доступу, адреси електронних скриньок з паролями та паролі кодування даних для зв’язку з розвідкою РФ", - пише прес-служба.

Окрім того, співробітники СБУ виявили в одного з членів угруповання схованки зі зброєю та боєприпасами: два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку.

Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, 17 липня у Харкові Служба безпеки затримала керівника і організатора угруповання, яке підготувало ГУР Генштабу Збройних сил Росії.

"Вони отримали завдання вчинити вбивство кількох громадських діячів України. Прізвища я не можу назвати, бо ці люди не дали дозвіл на оприлюднення їхніх прізвищ", - сказав він.

Українська правда

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