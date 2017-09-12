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СБУ: Объявлено подозрение членам группировки, которую курировали из РФ

Вторник, 12 сентября 2017, 16:57

Служба безопасности объявила подозрение в госизмене участникам группировки в Харьковской области, которые, по данным службы, готовили теракты в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена - ред.) Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из восемнадцати человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы", - говорится в сообщении.

Следователи службы объявили подозрение в госизмене организатору и шести участникам группировки.

"Как ранее сообщал глава СБУ Василий Грицак, куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные "визиты" главаря группы в Россию для получения заданий", - отметили в ведомстве.

Правоохранители отмечают, что организатора задержали после получения тайных данных о военных разработках в рамках Государственного оборонного заказа.

"Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. В организатора также выявлено четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ", - пишет пресс-служба.

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили у одного из членов группировки тайники с оружием и боеприпасами: два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, 17 июля в Харькове Служба безопасности задержала руководителя и организатора группировки, которую подготовило ГУР Генштаба Вооруженных сил России.

"Они получили задание совершить убийство нескольких общественных деятелей Украины. Фамилии я не могу назвать, потому что эти люди не дали разрешение на обнародование их фамилий", - сказал он.

Украинская правда

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