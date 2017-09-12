Порошенко: Приватизація має відбуватися без участі країни-агресора

Президент Петро Порошенко вважає, що приватизація державних підприємств має відбутися із залученням іноземних інвесторів, але без участі Росії.

Про це повідомила прес-служба президента.

"Президент зазначив, що у влади є бажання і політична воля забезпечити приватизацію об’єктів державної власності ефективно, відкрито, конкурентно і за новими законодавчими нормами, які забезпечать доступ до цього процесу вітчизняних і іноземних інвесторів, за виключенням країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба також зазначила, що Національна рада реформ розглянула законопроект про приватизацію.

"Маємо, нарешті, вдосконалити законодавство приватизації. Не лише через запровадження електронних аукціонів, а повністю забезпечити прозорий процес", - зазначив на засіданні Порошенко.

Він вважає, що приватизація важлива "пошуком ефективних власників, які забезпечать зростання економіки, випуск конкурентної продукції, зростання експорту, відновлення валютного балансу держави".