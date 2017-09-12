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Порошенко: Приватизация должна происходить без участия страны-агрессора

Вторник, 12 сентября 2017, 18:06

Президент Петр Порошенко считает, что приватизация государственных предприятий должна состояться с привлечением иностранных инвесторов, но без участия России.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и по новым законодательным нормам, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, исключая страну-агрессора", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что Национальный совет реформ рассмотрел законопроект о приватизации.

"Мы должны, наконец, усовершенствовать законодательство приватизации. Не только из-за введения электронных аукционов, а полностью обеспечить прозрачный процесс", - отметил на заседании Порошенко.

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