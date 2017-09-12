Під Львовом поліція виявила групу з 50 людей в уніформі
Під Львовом поліція виявила велику групу можливо озброєних осіб.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Львівської області.
Вказується, що до Личаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Винники біля озера перебуває група людей у військовому однострої.
Згідно із інформацією, громадяни можуть мати при собі зброю та вибухівку.
"На вказаному місці правоохоронці виявили близько п'ятдесяти осіб у одностроях зі спеціальними засобами захисту", - повідомили в поліції.
Також в поліції повідомили, що на місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.
Наразі правоохоронці встановлюють особи громадян та проводять перевірку на наявність зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.
Українська правда