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Под Львовом полиция обнаружила группу из 50 человек в униформе

Вторник, 12 сентября 2017, 18:35

Под Львовом полиция обнаружила большую группу возможно вооруженных лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области.

Указывается, что в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи города Винники у озера находится группа людей в военной форме.

 
полиция

Согласно информации, они могут иметь при себе оружие и взрывчатку.

"На указанном месте правоохранители обнаружили около пятидесяти человек в униформе со специальными средствами защиты", - сообщили в полиции.

 
полиция

Также в полиции сообщили, что на месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и работники других служб.

Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан и проводят проверку на наличие оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов.

Украинская правда

Темы: Львовполиция
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