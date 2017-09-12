Под Львовом полиция обнаружила группу из 50 человек в униформе

Под Львовом полиция обнаружила большую группу возможно вооруженных лиц.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области.



Указывается, что в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи города Винники у озера находится группа людей в военной форме.



полиция

Согласно информации, они могут иметь при себе оружие и взрывчатку.



"На указанном месте правоохранители обнаружили около пятидесяти человек в униформе со специальными средствами защиты", - сообщили в полиции.



полиция

Также в полиции сообщили, что на месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и работники других служб.



Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан и проводят проверку на наличие оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов.



Украинская правда