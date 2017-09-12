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Російських суддів, які підтримали анексію Криму, не пустили на світовий Конгрес

Вівторок, 12 вересня 2017, 20:26

Голову Конституційного суду Росії Валерія Зорькіна не допустили на Четвертий Конгрес Світової конференції Конституційних Судів.

Про це повідомила нардеп від "БПП" Ірина Фріз.

"Вперше за історію Конгресу на нього не був допущений Голова Конституційного Суду РФ Зорькін та інші російські судді, які приймали рішення та визнали анексію Криму", - повідомила вона на Facebook.

За словами Фріз, значна увага на Конгресі була приділена Україні та засудженню брутального порушення територіальної цілісності Української держави з боку російських окупантів.

Українська правда

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Теми: РосіяКрим
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