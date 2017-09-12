Российских судей, которые поддержали аннексию Крыма, не пустили на мировой Конгресс

Председатель Конституционного суда России Валерия Зорькина не допустили на Четвертый Конгресс Всемирной конференции конституционных судов.

Об этом сообщила нардеп от "БПП" Ирина Фриз.

"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен Председатель Конституционного Суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма", - сообщила она на Facebook.

По словам Фриз, значительное внимание на Конгрессе было уделено Украине и осуждению грубого нарушения территориальной целостности Украинского государства со стороны российских оккупантов.

Украинская правда