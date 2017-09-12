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Российских судей, которые поддержали аннексию Крыма, не пустили на мировой Конгресс

Вторник, 12 сентября 2017, 20:26

Председатель Конституционного суда России Валерия Зорькина не допустили на Четвертый Конгресс Всемирной конференции конституционных судов.

Об этом сообщила нардеп от "БПП" Ирина Фриз.

"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен Председатель Конституционного Суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма", - сообщила она на Facebook.

По словам Фриз, значительное внимание на Конгрессе было уделено Украине и осуждению грубого нарушения территориальной целостности Украинского государства со стороны российских оккупантов.

Украинская правда

Темы: РосcияКрым
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