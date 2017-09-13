СЦКК: Бойовики ведуть "фейкові" обстріли, щоб звинуватити ЗСУ

У зоні проведення АТО бойовики здійснюють "фейкові" обстріли з метою звинувачення Збройних Сил України в порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК на сторінці в Facebook.

"За даними української сторони СЦКК незаконні збройні формування ОРДО активно застосовують під час "шкільного" перемир’я тактику підриву інженерних боєприпасів в районі своїх позицій з метою імітації артилерійських "обстрілів" зі сторони підрозділів Збройних Сил України та звинувачення їх у порушенні режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Так, 11 вересня після 22.00 спостерігачі української сторони СЦКК відмітили ведення бойовиками неприцільного, хаотичного вогню зі стрілецької зброї в сторону українських позицій.

Незабаром після цього були зафіксовані підриви інженерних боєприпасів в окупованому селищі Василівка Донецької області, де знаходиться водонасосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону і, в безпосередній близькості від якої, бойовики обладнали свої позиції.

При цьому бойовики заявили, що є загроза життю персоналу станції і співробітники були змушені припинити роботу.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що під час перевірки ці факти не знайшли свого підтвердження. Так звані "обстріли" мали постановочний та провокаційний характер з метою звинувачення Збройних Сил України в порушенні режиму припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.

У СЦКК відзначили, що ЗСУ неухильно дотримуються "шкільного" перемир'я.