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СЦКК: Боевики ведут "фейковые" обстрелы, чтобы обвинить ВСУ

Среда, 13 сентября 2017, 00:31

В зоне проведения АТО боевики осуществляют "фейковые" обстрелы с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК на странице в Facebook.

"По данным украинской стороны СЦКК незаконные вооруженные формирования ОРДО активно применяют во время "школьного" перемирия тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций с целью имитации артиллерийских "обстрелов" со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины и обвинения их в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, 11 сентября после 22.00 наблюдатели украинской стороны СЦКК отметили ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

Вскоре после этого были зафиксированы подрывы инженерных боеприпасов в оккупированном поселке Васильевка Донецкой области, где находится водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода и, в непосредственной близости от которой, боевики оборудовали свои позиции.

При этом боевики заявили, что есть угроза жизни персоналу станции и сотрудники были вынуждены прекратить работу.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не нашли своего подтверждения. Так называемые "обстрелы" имели постановочный и провокационный характер с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

В СЦКК отметили, что ВСУ неуклонно соблюдают "школьное" перемирие.

Темы: ДонбассВооруженные силы
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