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Bloomberg: У РФ можуть створити новий держбанк, щоб обійти санкції США

Середа, 13 вересня 2017, 02:33

Російський уряд думає про створення нового державного банку для фінансування витрат на оборону.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Відзначається, що на це Росію підштовхнув новий закон США про санкції. Згідно з цим законом на американських громадян і компанії можуть бути накладені додаткові санкції, якщо вони будуть проводити транзакції з російськими військовими або розвідкою.

Видання пише, що зараз Росія перебуває "в розпалі військового будівництва", витрачаючи на оборону 20 млрд рублів. Ці гроші йдуть на нові літаки, кораблі, ракети та інше озброєння.

Близько 90% позик російським оборонним підприємствам надають банки Сбербанк і ВТБ. Так, в минулому році банки надали кредитів на суму близько 197 млдр. рублів ($3,4 млрд).

Як повідомляє Bloomberg, незважаючи на те, що ці банки вже обмежені в здатності залучати фінансування, нові санкції включають в себе більш широкі обмеження - заборону на доступ до фінансової системи США. Тому уряд Росії розглядає в якості вирішення проблеми створення нового держбанку.

Прес-служби Мінфіну РФ, Сбербанку і ВТБ відмовилися від коментарів.

Як відомо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Теми: РосіясанкціїСША
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