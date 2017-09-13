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Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

Середа, 13 вересня 2017, 03:01

У Росії на космодромі Плесецьк відбувся випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" шахтного базування.

Про це заявили в Міноборони РФ.

"На державному випробувальному космодромі "Плесецьк" проведено випробувальний пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" стаціонарного (шахтного) базування, оснащеної головною частиною, яка розділяється", - йдеться в повідомленні.

У російському міноборони відзначили, що мета запуску - підтвердження надійності партії ракет аналогічного класу. Експериментальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні Кура на півострові Камчатка.

Теми: Росія
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