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Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Среда, 13 сентября 2017, 03:01

В России на космодроме Плесецк состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" шахтного базирования.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью", - говорится в сообщении.

В российском минобороны отметили, что цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Темы: Росcия
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