Тіллерсон не хоче ескалації конфлікту з Росією

Державний секретар США Рекс Тіллерсон не хоче ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою і бажає поліпшення відносин з Росією.

Про це заявила прес-секретар Держдепу Хізер Науерт, передає "Радіо Свобода".

"Ми очікуємо на спробу просунутися вперед", - додала вона.

Прес-секретар нагадала про візит до Москви спецпосланця США у справах КНДР Джозефа Юна на переговори з ядерної та ракетної програми Пхеньяна або зустріч в Хельсінкі заступника держсекретаря США Томаса Шаннона і заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, як про приклади продовження співпраці в північнокорейському питанні і пошуку виходу з дипломатичної кризи.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили видачу більшості віз в Росії. Це пов’язано із обмеженням чисельності американських дипломатів в РФ.

Крім того, США більше не видаватимуть у Росії візи для громадян Білорусі. Для отримання візи білорусам рекомендують їхати до Києва, Варшави чи Вільнюса.

Нагадаємо, у липні Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ зажадала, щоб США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.