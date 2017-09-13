Тиллерсон не хочет эскалации конфликта с Россией

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не хочет эскалации дипломатического спора между Вашингтоном и Москвой и желает улучшения отношений с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт, передает "Радио Свобода".

"Мы ожидаем попытки продвинуться вперед", - добавила она.

Пресс-секретарь напомнила о визите в Москву спецпосланника США по делам КНДР Джозефа Юна на переговоры по ядерной и ракетной программе Пхеньяна или встрече в Хельсинки заместителя госсекретаря США Томаса Шаннона и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, как о примерах продолжения сотрудничества в северокорейском вопросе и поиска выхода из дипломатического кризиса.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Напомним, посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

Кроме того, США больше не будут выдавать в России визы для граждан Беларуси. Для получения визы белорусам рекомендуют ехать в Киев, Варшаву или Вильнюс.

Напомним, в июле Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.