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Віце-прем'єр: Україна наблизилася до прийняття США рішення про надання летальної зброї

Середа, 13 вересня 2017, 03:57

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна наблизилася до прийняття рішення США про надання летального оборонного озброєння.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Голосу Америки", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я б точно не називала ніяких дат щодо того, коли буде остаточно прийнято рішення про надання Україні летального оборонного озброєння від США", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

"Разом з тим з того, як ми ведемо переговори, як розвивається діалог, я б говорила, що ми підійшли дуже близько до прийняття такого рішення Сполученими Штатами, яке для нас, перш за все, означатиме можливість краще захистити життя наших захисників на сході і, крім того, підняти ціну атак Російської Федерації проти України", - заявила вона.

Віце-прем'єр зазначила, що рішення про надання Україні летального озброєння буде в кінцевому підсумку політичним рішенням влади США, і зараз "очевидно внутрішньо зважуються всі "за" і "проти" такого рішення, а також "йде аналіз, наскільки Україна готова до якісного поводження з високотехнологічною зброєю і до контролю" навіть з чисто технічної точки зору.

Теми: УкраїнаСША
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