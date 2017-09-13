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Вице-премьер: Украина приблизилась к принятию США решения о предоставлении летального оружия

Среда, 13 сентября 2017, 03:57

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.

Об этом она сказала в интервью "Голосу Америки", передает "Интерфакс-Украина".

"Я бы точно не называла никаких дат относительно того, когда будет окончательно принято решение о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения от США", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Вместе с тем из того, как мы ведем переговоры, как развивается диалог, я бы говорила, что мы подошли очень близко к принятию такого решения Соединенными Штатами, которое для нас будет, прежде всего, означать возможность лучше защитить жизнь наших защитников на востоке и, кроме того, поднять цену атак Российской Федерации против Украины", - заявила она.

Вице-премьер отметила, что решение о предоставлении Украине летального вооружения будет в конечном итоге политическим решением властей США, и сейчас "очевидно внутренне взвешиваются все "за" и "против" такого решения, а также "идет анализ, насколько Украина готова к качественному обращению с высокотехнологическим оружием и к контролю" даже с чисто технической точки зрения.

Темы: УкраинаСША
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