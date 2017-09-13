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ЗМІ: Росія передала США план нормалізації відносин

Середа, 13 вересня 2017, 05:35
ЗМІ: Росія передала США план нормалізації відносин

На третьому місяці президентства Дональда Трампа президент Росії Володимир Путін направив до Держдепу дипломата для передачі плану нормалізації відносин між країнами.

Про це повідомляє BuzzFeed з посиланням на документ.

Кремль пропонував негайно відновити дипломатичні, військові і розвідувальні канали, які "розірвалися" через військове втручання Росії в Україну і Сирію.

Згідно з планом, спецпредставник президента РФ з кібербезпеки Андрій Крутских повинен був зустрітися з американськими колегами для консультацій з "інформаційної безпеки". Також країни повинні були провести "спеціальні консультації" по війні в Афганістані, Ірану, Україні, денуклеаризації Корейського півострова.

Крім того, Росія пропонувала провести зустрічі глав ЦРУ, ФБР, Ради нацбезпеки, Пентагону з російськими колегами, і відновити канали, "закриті" за часів президентства Барака Обами.

"Цей документ являє собою не що інше, як "дорожню карту" для повномасштабної нормалізації американо-російських відносин", - сказав віце-президент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс.

BuzzFeed зазначає, що в цьому документі є невисловлена пропозиція Москви про те, що Трамп не приділятиме багато уваги ймовірному втручанню Росії в американські вибори.

"Він (документ) просто ігнорує все, що змушувало відносини погіршуватися, і прикидається, що втручання у вибори і криза в Україні ніколи не відбувалися", - сказала колишній співробітник національної розвідки під час правління Джорджа Буша Анджела Стент, яка також розглянула документ.

Видання повідомляє, що на сьогоднішній день тільки невелика частина із запропонованих планом зустрічей відбулася, і багато переговорів навряд чи вже будуть проведені, так як РФ і США знаходяться в стадії дипломатичного конфлікту.

Посольство Росії в Вашингтоні відмовилося обговорювати цей документ.

"Ми не коментуємо закриті двосторонні переговори, які є звичайною дипломатичною практикою", - йдеться в заяві посольства.

Чиновники в Білому домі і Держдепартаменті відмовилися сказати, хто доставив документ, але не заперечували його справжність.

Теми: РосіяСША
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