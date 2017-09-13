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СМИ: Россия передала США план нормализации отношений

Среда, 13 сентября 2017, 05:35
СМИ: Россия передала США план нормализации отношений

На третьем месяце президентства Дональда Трампа президент России Владимир Путин направил в Госдеп дипломата для передачи плана нормализации отношений между странами.

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на документ.

Кремль предлагал немедленно восстановить дипломатические, военные и разведывательные каналы, которые "разорвались" из-за военного вмешательства России в Украину и Сирию.

Согласно плану, спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских должен был встретиться с американскими коллегами для консультаций по "информационной безопасности". Также страны должны были провести "специальные консультации" по войне в Афганистане, Ирану, Украине, денуклеаризации Корейского полуострова.  

Кроме того, Россия предлагала провести встречи глав ЦРУ, ФБР, Совета нацбезопасности, Пентагона с российскими коллегами, и восстановить каналы, "закрытые" при президентстве Барака Обаме.

"Этот документ представляет собой не что иное, как "дорожную карту" для полномасштабной нормализации американо-российских отношений", - сказал вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

BuzzFeed отмечает, что в этом документе имеется невысказанное предложение Москвы о том, что Трамп не будет уделять много внимания предполагаемому вмешательству России в американские выборы.

"Он (документ) просто игнорирует все, что заставляло отношения ухудшаться, и притворяется, что вмешательство в выборы и кризис в Украине никогда не происходили", - сказала бывший сотрудник национальной разведки во время правления Джорджа Буша Анджела Стент, которая также рассмотрела документ.

Издание сообщает, что на сегодняшний день только небольшая часть из предложенных планом встреч состоялась, и многие переговоры вряд ли уже будут проведены, так как РФ и США находятся в стадии дипломатического конфликта.

Посольство России в Вашингтоне отказалось обсуждать этот документ.

"Мы не комментируем закрытые двусторонние переговоры, которые являются обычной дипломатической практикой", - говорится в заявлении посольства.

Чиновники в Белом доме и Госдепартаменте отказались сказать, кто доставил документ, но не оспаривали его подлинность.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСША
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