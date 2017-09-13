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У Сирії через авіаудар РФ за три дні загинули 69 осіб

Середа, 13 вересня 2017, 07:38

В результаті авіаударів, які, ймовірно, здійснили російські літаки, з неділі, 10 вересня, в сирійській провінції Дейр-ель-Зор загинули 69 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

Відзначається, що загиблі - мирні жителі. Літаки вдарили по цивільних таборах на західному березі Євфрату і судам, які перетинають річку зі східного боку.

У той же час сирійське державне телебачення заявило у вівторок, що терористи ІДІЛ використовували річку, щоб втекти з Дейр-ель-Зора. Сирійська армія вдарила по судах, що перевозив бойовиків.

Теми: Сирія
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