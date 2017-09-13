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В Сирии из-за авиаудара РФ за три дня погибли 69 человек

Среда, 13 сентября 2017, 07:38

В результате авиаударов, которые, вероятно, осуществили российские самолеты, с воскресенья, 10 сентября, в сирийской провинции Дейр-эль-Зор погибли 69 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерватории по правам человека.

Отмечается, что погибшие – мирные жители. Самолеты ударили по гражданским лагерям на западном берегу Евфрата и судам, пересекающих реку с восточной стороны.

В то же время сирийское государственное телевидение заявило во вторник, что террористы ИГИЛ использовали реку, чтобы бежать из Дейр-эль-Зора. Сирийская армия ударила по судам, перевозившим боевиков.

Темы: Сирия
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