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Климпуш-Цинцадзе вірить, що США дасть гроші на миротворців в Україні

Середа, 13 вересня 2017, 10:04

Попри наміри нинішньої адміністрації США суттєво скоротити внески в ООН, в тому числі на миротворчі операції, офіційний Вашингтон все ж готовий зробити виключення для України щодо введення миротворців на Донбас.

Таке переконання висловила у вівторок в Вашингтоні віце-прем'єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами проведених зустрічей в американській столиці, повідомляє "Укрінформ".

"Думаю, що ми отримали чітке запевнення з боку США стосовно того, що Сполучені Штати готові зробити виключення зі свого правила, яке вони недавно запровадили щодо відмови від підтримки будь-яких миротворчих місій з боку ООН та їх оплати", – сказала вона.

Климпуш-Цинцадзе переконана, що, в разі прийняття спільного рішення в Раді Безпеки ООН про введення миротворців на Донбас, американська сторона "була би готова підтримати це фінансово".

Віце-прем'єр нагадала, що Україна виступила з ініціативою запровадити миротворчу місію на Донбасі ще в 2015 році, і "американські колеги повністю поділяють цей підхід".

Як відомо, українська делегація планує зосередити основну увагу на цій темі під час роботи 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відкрилася у вівторок у Нью-Йорку. Зокрема, на цьому акцентуватиме президент Петро Порошенко під час виступів на засіданнях ГА ООН та Ради Безпеки Організації.

Теми: миротворціСША
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