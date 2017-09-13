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Климпуш-Цинцадзе верит, что США даст деньги на миротворцев в Украине

Среда, 13 сентября 2017, 10:04

Несмотря на намерения нынешней администрации США существенно сократить взносы в ООН, в том числе на миротворческие операции, официальный Вашингтон все же готов сделать исключение для Украины относительно введения миротворцев на Донбасс.

Такое убеждение высказала во вторник в Вашингтоне вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам проведенных встреч в американской столице, сообщает "Укринформ".

"Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты", – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе убеждена, что в случае принятия совместного решения в Совете Безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс, американская сторона "была бы готова поддержать это финансово".

Вице-премьер напомнила, что Украина выступила с инициативой ввести миротворческую миссию на Донбассе еще в 2015 году, и "американские коллеги полностью разделяют этот подход".

Как известно, украинская делегация намерена сосредоточить основное внимание на этой теме во время работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывшейся во вторник в Нью-Йорке. В частности, на этом акцентирует президент Петр Порошенко во время выступлений на заседаниях ГА ООН и Совета Безопасности Организации.

Темы: миротворцыСША
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