США хочуть зареєструвати російську RT як "іноземного агента" - ЗМІ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звернулися до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Про це повідомили американські ЗМІ та сама телекомпанія, передає "Радіо Свобода".

"За цими повідомленнями, міністерство листом повідомило телекомпанії, що вона має зареєструватися згідно із законом про реєстрацію іноземних агентів (Foreign Agents Registration Act, FARA), що вимагає розкриття інформації лобістами та юристами, які представляють інтереси іноземних держав", - зазначає "Радіо Свобода".

Водночас Мін’юст США поки не коментував цієї інформації.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ та зазіханні на свободу слова.

Раніше агентство Reuters опублікувало статтю, в якій стверджується, що Російський інститут стратегічних досліджень розробив план втручання у вибори в США. За інформацією джерел Reuters, всього було підготовлено два документа. Один передбачав формування позитивного образу вигідного Кремлю кандидата. Другий - поширення інформації про порушення на виборах.

Працювати на імідж потрібного кандидата нібито повинні були підконтрольні медіа групі "Росія сьогодні" телеканал Russia Today і інформаційне агентство Sputnik, стверджує Reuters.

Окрім того, в оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб ішлося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названий телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля". У документі вказано, що RT America "позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом".

Як відомо, у липні 2012 року російський президент Володимир Путін підписав так званий закон про "іноземних агентів", за яким вже понад 150 організацій отримали відповідний статус. Міжнародні правові організації і, зокрема, США закликали Росію скасувати цей закон.