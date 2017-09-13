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Кабмін обіцяє не піднімати ціни на квитки в поїздах, поки не зросте якість

Середа, 13 вересня 2017, 13:01

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план на 2017 рік для "Укрзалізниці", який передбачає не підняття тарифів на пасажирські перевезення.

Таке рішення уряд прийняв у середу 13 вересня.

Віце-прем'єр Павло Розенко повідомив, що фінплан передбачає не підняття до кінця року тарифів на пасажирські перевезення.

"Це зафіксовано у фінансовому плані. Безумовно, без підвищення якості послуг на залізничних перевезеннях, говорити про підвищення тарифів на пасажирські перевезення бути не може. Безумовно, треба шукати кошти на оновлення складу, але кошти можна знайти під час жорсткої боротьби з корупцією, про що неодноразово говорилося", - сказав він.  

"Тарифи змінюватись не будуть", - підтвердив віце-прем'єр Степан Кубів.

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що "мови не може бути про підняття тарифів на пасажирські перевезення".

Водночас фінплан передбачає 22% підняття тарифів на вантажні перевезення з 1 жовтня.

Олександр Шумілін, УП

Теми: УкрзалізницятранспортКабінет міністрів
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