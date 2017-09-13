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Кабмин обещает не поднимать цены на билеты в поездах, пока не вырастет качество

Среда, 13 сентября 2017, 13:01

Кабинет министров утвердил финансовый план на 2017 год для "Укрзализныци", который предполагает не повышение тарифов на пассажирские перевозки.

Такое решение правительство приняло в среду 13 сентября.

Вице-премьер Павел Розенко сообщил, что финплан предполагает не поднятие до конца года тарифов на пассажирские перевозки.

"Это зафиксировано в финансовом плане. Безусловно, без повышения качества услуг на железнодорожных перевозках, говорить о повышении тарифов на пассажирские перевозки быть не может. Безусловно, надо искать средства на обновление состава, но средства можно найти во время жесткой борьбы с коррупцией, о чем неоднократно говорилось", - сказал он.

"Тарифы меняться не будут", - подтвердил вице-премьер Степан Кубов.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что "речи не может быть о повышении тарифов на пассажирские перевозки".

В то же время финплан предусматривает 22% повышение тарифов на грузовые перевозки с 1 октября.

Александр Шумилин, УП

Темы: УкрзализныцятранспортКабинет министров
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