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В ООН закликають Нацполіцію розслідувати порушення "Миротворця"

Середа, 13 вересня 2017, 14:48

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) рекомендувало українським правоохоронним органам негайно провести розслідування діяльності сайту "Миротворець".

Про це йдеться в заключній частині доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.

У документі сказано, що 7 липня 2017 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти веб-сайту "Миротворець", який з серпня 2014 року публікував персональні дані тисяч людей, в тому числі медіа-фахівців та активістів науково-виробничих об’єднань (НВО), називаючи їх прихильниками збройних груп і тероризму.

"УВКПЛ вітає цей крок та закликає органи влади провести ефективне розслідування і вжити заходів для видалення персональних даних з сайту", - сказано в доповіді.

А також рекомендовано "негайно і ефективно розслідувати передбачувані порушення, пов'язані з веб-сайтом "Миротворець"".

Як відомо, проект "Миротворець" опублікував на своєму сайті список іноземних журналістів, які співпрацюють з Росією.

Раніше Місія з прав людини ООН повідомляла, що бойовики не дозволяють спілкуватися з родичами журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого утримують заручником в окупованому Донецьку з початку червня.

За даними спостерігачів, у полоні бойовиків, крім Васіна, знаходяться ще безліч полонених, яких тижнями тримають в одиночних камерах без можливості будь-якого спілкування.

Українська правда



Теми: ООНправа людини
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