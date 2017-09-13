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В ООН призывают Нацполицию расследовать нарушения “Миротворца”

Среда, 13 сентября 2017, 14:48

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало украинским правоохранительным органам незамедлительно провести расследование деятельности сайта "Миротворец".

Об этом говорится в заключительной части доклада о ситуации с правами человека в Украине.

В документе сказано, что 7 июля 2017 года Нацполиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов научно-производственных объединений (НПО), называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма.

"УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - сказано в докладе.

А также рекомендовано "незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец"".

Как известно, проект "Миротворец" опубликовал на своем сайте список иностранных журналистов, которые сотрудничают с Россией.

Ранее Миссия по правам человека ООН сообщала, что боевики не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в оккупированном Донецке с начала июня.

По данным наблюдателей, в плену боевиков, кроме Васина, находятся еще множество пленных, которых неделями держат в одиночных камерах без возможности любого общения.

Украинская правда

Темы: ООНправа человека
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