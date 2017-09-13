ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками

Військова прокуратура провела обшуки в депутата Київради від "Батьківщини" Олександра Березнікова в рамках розслідування діяльності так званих "податкових майданчиків".

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Там наголосили, що слідчі дії жодним чином не пов’язані з депутатською чи політичною діяльністю Березнікова.

"13 вересня на території Києва та Київської області Головною військовою прокуратурою були проведені слідчі дії в рамках розслідування діяльності так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в ході розслідування здійснюється відпрацювання так званих конвертаційно-транзитних центрів, які входили до складу злочинної організації.

В ГПУ повідомили, що саме в ході перевірки діяльності такого центру, що діяв в одному з регіонів України, відбулися обшуки за місцями можливого зберігання документів, речових доказів та іншого майна, яке використовувалось центром у незаконній діяльності.

"Один із обшуків відбувся у квартирі депутата Київради. Дана слідча дія жодним чином не пов’язана з його депутатською чи політичною діяльністю", - підкреслили в прокуратурі.

Раніше київська міська організація партії "Батьківщина" заявила, що співробітники військової прокуратури проводять обшуки у квартирі члена їхньої фракції у Київраді Олександра Березнікова.

Голова фракції "Батьківщина" у Київраді Володимир Бондаренко назвав обшуки у Березнікова тиском.

Він розповів, що слідчі за допомогою технічних служб "вибивали двері молотами і вирізали газорізами", чим перелякали двох малолітніх дітей депутата, які на той момент перебували у квартирі.

Він додав, що рішення суду про обшук немає, є лише постанова слідчого.

Українська правда