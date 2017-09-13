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До Польщі на тлі російських навчань прибули американські танки та гаубиці

Середа, 13 вересня 2017, 22:27

До порту польського Гданська в середу прибула чергова партія американської військової техніки.

Серед понад тисячі одиниць озброєння - танки Abrams, гусеничні платформи Bradley та самохідні гаубиці, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на агентство AP.

Bказана зброя призначена для забезпечення виконання функцій дислокованими в Польщі підрозділами американської армії.

Як відомо, у рамках стратегії НАТО зі зміцнення своїх східних кордонів та у відповідь на агресивні дії Росії США цього року направили до Польщі та країн Балтії чотири тисячі своїх військовослужбовців. Перший військовий конвой США прибув до Польщі у січні.

Прибуття чергової партії американської військової техніки відбувається на тлі підготовки до початку масштабних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017".

Спільні стратегічні маневри "Захід-2017" за участі РФ та Білорусі відбудуться з 14 по 20 вересня.

У навчаннях, які проходитимуть на території Білорусі та у західній частині Росії, братимуть участь, за офіційними даними, 12,7 тисячі осіб.

Проте на Заході висловлюють занепокоєння, що насправді до навчань буде залучено набагато більше військових.

Зокрема, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн 7 вересня заявила, що у цих навчаннях "Захід-2017" візьмуть участь понад 100 тисяч військовослужбовців.

Теми: СШАРосіяЗбройні сили
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