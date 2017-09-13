В Польшу на фоне российских учений прибыли американские танки и гаубицы

В порт польского Гданьска в среду прибыла очередная партия американской военной техники.

Среди более тысячи единиц вооружения - танки Abrams, гусеничные платформы Bradley и самоходные гаубицы, сообщает Немецкая волна со ссылкой на агентство AP.

Указанное оружие предназначено для обеспечения выполнения функций дислоцированными в Польше подразделениями американской армии.

Как известно, в рамках стратегии НАТО по укреплению своих восточных границ и в ответ на агрессивные действия России США в этом году направили в Польшу и страны Балтии четыре тысячи своих военнослужащих. Первый военный конвой США прибыл в Польшу в январе.

Прибытие очередной партии американской военной техники происходит на фоне подготовки к началу масштабных российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Общие стратегические маневры "Запад-2017" с участием РФ и Беларуси пройдут с 14 по 20 сентября.

В учениях, которые пройдут на территории Беларуси и в западной части России, примут участие, по официальным данным, 12,7 тысячи человек.

Однако на Западе выражают беспокойство, что на самом деле к учениям будут привлечены гораздо больше военных.

В частности, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен 7 сентября заявила, что в этих учениях "Запад-2017" примут участие более 100 тыс военнослужащих.