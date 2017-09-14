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"Шахтар" переміг "Наполі" в стартовому матчі Ліги чемпіонів

Четвер, 14 вересня 2017, 00:11

Донецький "Шахтар" переміг у стартовому матчі Ліги чемпіонів в групі F з італійським "Наполі". Гра, що проходила в Харкові на стадіоні Металіст, завершилася з рахунком 2:1.

"Гірники" першими відкрили рахунок, коли на 15-й хвилині після пасу п`ятою від Ферейри Тайсон ударом у кут воріт пробив голкіпера "Наполі" Пепе Рейна. Через кілька хвилин той же Тайсон міг подвоїти рахунок, але не зумів переграти голкіпера італійського клубу.

У "Наполі" у першому таймі також було два моменти біля воріт "Шахтаря". В одному з них, після подачі з флангу захисник Ордець ледве не зрізав круглого у власні ворота. Під завершення першої частини гри господарів поля виручив Андрій П`ятов, котрий перевів м`яча на кутовий після удару Інсіньє з метрів 25-ти.

На 58-й хвилині поєдинку "Шахтар" забив другий гол. Після навісу від Степаненка Феррейра ударом головою зробив рахунок 2:0. Наполі відквитав один гол доволі швидко. У власному карному майданчику Тарас Степаненко збив Дріеса Мертенса і суддя з Німеччини Фелікс Звайєр вказав на 11 метрів. З пенальті поляк Аркадіуш Мілік переграв П`ятова - 2:1.

Міг поставити крапку в цій грі Віктор Коваленко, але з кількох метрів не зумів пробити голкіпера "Наполі" під завершення гри. Після удару Феррейри італійців врятувала ще й стійка воріт. Мали шанс італійці на нічию. Після удару Міліка з метрів 12-ти м`яч полетів над поперечкою воріт, а удар Калльєхона взяв П`ятов.

В іншому матчі групи F англійський Манчестер Сіті з рахунком 4:0 розгромив Фейеноорд з Нідерландів.

Відзначився забитим дебютним голом за дортмундську "Боруссію" у цей вечір Ліги чемпіонів і екс-гравець київського Динамо Андрій Ярмоленко, який лише тиждень тому оформив свій перехід в німецьку команду. У матчі з англійським "Тоттенгемом" Ярмоленко забив гол після удару із-за меж штрафного. Втім, у цій зустрічі "Боруссія" програла з рахунком 1:3. Ярмоленко вийшов у стартовому складі "Боруссії" і відіграв увесь матч.

Теми: футболспорт
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