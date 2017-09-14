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"Шахтер" победил "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионов

Четверг, 14 сентября 2017, 00:11

Донецкий "Шахтер" победил в стартовом матче Лиги чемпионов в группе F с итальянским "Наполи". Игра, проходившая в Харькове на стадионе Металлист, завершилась со счетом 2:1.

"Горняки" первыми открыли счет, когда на 15-й минуте после паса пяткой от Ферейры Тайсон ударом в угол ворот пробил голкипера "Наполи" Пепе Рейна. Через несколько минут тот же Тайсон мог удвоить счет, но не сумел переиграть голкипера итальянского клуба.

В "Наполи" в первом тайме также было два момента у ворот "Шахтера". В одном из них, после подачи с фланга защитник Ордец чуть не срезал круглого в собственные ворота. Под конец первой части игры хозяев поля выручил Андрей Пятов, который перевел мяч на угловой после удара Инсинье с метров 25-ти.

На 58-й минуте поединка "Шахтер" забил второй гол. После навеса от Степаненко Феррейра ударом головой сделал счет 2:0. "Наполи" отыграл один гол довольно быстро. В собственной штрафной площадкеТарас Степаненко сбил Дриеса Мертенса и судья из Германии Феликс Звайер указал на 11 метров. С пенальти поляк Милик переиграл Пятова - 2:1.

Мог поставить точку в этой игре Виктор Коваленко, но с нескольких метров не сумел пробить голкипера Наполи под завершение игры. После удара Феррейры итальянцев спасла еще и стойка ворот. Имели шанс итальянцы на ничью. После удара Милика метров с 12-ти мяч полетел над перекладиной ворот, а удар Калльехона взял Пятов.

В другом матче группы F английский Манчестер Сити со счетом 4: 0 разгромил Фейеноорд из Нидерландов.

Отметился забитым дебютным голом за дортмундскую "Боруссию" в этот вечер Лиги чемпионов и экс-игрок киевского Динамо Андрей Ярмоленко, который только неделю назад оформил свой переход в немецкую команду. В матче с английским "Тоттенхэмом" Ярмоленко забил гол после удара из-за пределов штрафной. Впрочем, в этой встрече "Боруссия" проиграла со счетом 1: 3. Ярмоленко вышел в стартовом составе "Боруссии" и отыграл весь матч.

Темы: футболспорт
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