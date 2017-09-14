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ЄП закликав запровадити санкції проти "списку Магнітського"

Четвер, 14 вересня 2017, 06:11

Європарламент прийняв резолюцію про боротьбу з корупцією, в якій, зокрема, закликав Раду ЄС запровадити персональні санкції проти 32 фігурантів "списку Магнітського".

Про це пише DW.com.

За документ проголосували 578 депутатів, проти - 19, ще 68 - утрималися. Депутати пропонують заборонити фігурантам списку в'їзд в країни Євросоюзу і заморозити їхні європейські активи.

"Список Магнітського", названий у пам’ять про померлого в московському СІЗО аудитора, був прийнятий Конгресом США в кінці 2012 року, пізніше він був розширений.

Документ передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних до порушень прав людини.

Європарламент схвалив список з 32 фігурантів ще в 2014 році і відтоді неодноразово закликав ЄС запровадити санкції проти них.

Як повідомлялося, в тій же резолюції Європарламенту щодо корупції міститься заклик розслідувати недавні дані про можливий підкуп владою Азербайджану європейських політиків.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїЄвропарламентРосіяправа людиникорупція
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