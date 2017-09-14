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ЕП призвал ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского"

Четверг, 14 сентября 2017, 06:11

Европарламент принял резолюцию о борьбе с коррупцией, в которой, в частности, призвал Совет ЕС ввести персональные санкции против 32 фигурантов "списка Магнитского".

Об этом пишет DW.com.

За документ проголосовали 578 депутатов, против - 19, еще 68 - воздержались. Депутаты предлагают запретить фигурантам списка въезд в страны Евросоюза и заморозить их европейские активы.

"Список Магнитского", названный в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе, был принят Конгрессом США в конце 2012 года, позднее он был расширен.

Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Европарламент одобрил список из 32 фигурантов еще в 2014 году и с тех пор неоднократно призывал ЕС ввести санкции против них.

Как сообщалось, в той же резолюции Европарламента по коррупции содержится призыв расследовать недавние данные о возможном подкупе властями Азербайджана европейских политиков. 

Темы: санкцииЕвропарламентРосcияправа человекакоррупция
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