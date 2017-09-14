Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У пожежі в релігійній школі в Малайзії загинули 24 людини

Четвер, 14 вересня 2017, 06:43

У пожежі в ісламській школі-інтернаті для хлопчиків в столиці Малайзії Куала-Лумпурі загинуло щонайменше 24 людини, більшість з яких учні.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих чиновників, причиною пожежі могло стати електричне коротке замикання в гуртожитку на верхньому поверсі, де загинули більшість учнів.

Спочатку повідомлялося про 25 загиблих, але пізніше чиновники уточнили, що загинули 22 учні і 2 доглядачів.

У зв'язку з тим, що в будівлі гуртожитку був тільки один вхід, жертви опинилися у пастці всередині,

За словами чиновників, 7 осіб були доставлені в найближчу лікарню, а ще 11 осіб були врятовані.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: