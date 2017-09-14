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При пожаре в религиозной школе в Малайзии погибли 24 человека

Четверг, 14 сентября 2017, 06:43

При пожаре в исламской школе-интернате для мальчиков в столице Малайзии  Куала-Лумпуре погибло по меньшей мере 24 человека, большинство из которых ученики.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных чиновников,  причиной пожара могло стать электрическое короткое замыкание в общежитии на верхнем этаже, где погибли большинство учеников.

Первоначально сообщалось о 25 погибших, но позже чиновники уточнили, что погибли 22 ученика и 2 смотрителей.

В связи с тем, что в здании общежития был только один вход, жертвы оказались в ловушке внутри,

По словам чиновников, 7 человек были доставлены в ближайшую больницу, а еще 11 человек были спасены.

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