АТО: 25 обстрілів, під Авдіївкою поранено бійця ЗСУ

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії. Під час бойових дій один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Основна активність ворога була зафіксована у темну пору доби, після 18 години.

Так, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут бойовики 4 рази відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських позиціях на околицях Авдіївки. Крім того, наприкінці доби під ворожий вогонь потрапили українські укріплення поблизу Зайцевого, Кам’янки та двічі у районі Пісків.

Як повідомляється, під Авдіївкою внаслідок одного з обстрілів близько 23 години отримав поранення один військовий ЗСУ. Він одразу був доставлений у найближчий військово-медичний госпіталь. На даний момент стан його здоров’я задовільний.

На Приморському напрямку російські найманці декілька разів били по опорних пунктах сил АТО з гранатометів у районі Водяного, з озброєння БМП – біля Гнутового. А стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети застосовували на підступах до Мар’їнки і Широкиного.

На Луганському напрямку ворог обстрілював позиції сил АТО з зенітної установки поблизу Кримського, а гранатомети противника працювали біля Станиці Луганської.

"У декількох випадках, коли обстріли противника несли пряму загрозу життю наших захисників, сили АТО у відповідь відкривали вогонь на ураження", - повідомили українські військові.