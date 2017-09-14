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АТО: 25 обстрелов, под Авдеевкой ранен боец ВСУ

Четверг, 14 сентября 2017, 07:38

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Основная активность противника была зафиксирована в темное время суток, после 18 часов.

Так, наиболее беспокойно было на Донецком направлении. Здесь боевики 4 раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям в окрестностях Авдеевки. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцевого, Каменки и дважды в районе Песков.

Как сообщается, под Авдеевкой результате одного из обстрелов около 23 часов получил ранения один военный ВСУ. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

На Приморском направлении российские наемники несколько раз били по опорным пунктам сил АТО из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП - около Гнутового. А стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли на подступах к Марьинке и Широкиному.

На Луганском направлении враг обстреливал позиции сил АТО из зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали у Станицы Луганской.

"В нескольких случаях, когда обстрелы противника несли прямую угрозу жизни наших защитников, силы АТО в ответ открывали огонь на поражение", - сообщили украинские военные.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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